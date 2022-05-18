وزيرا الدفاع الأمريكى والسويدى يتفقان على أهمية التعاون الأمني عبر الأطلسى

كتب أحمد عرفة

اتفق وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست، على أهمية التعاون الأمني عبر الأطلسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الدفاع السويدي: ما يحدث في شرق أوروبا لم نشهده منذ الحرب العالمية.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل أنشطتها العسكرية في بحر البلطيق، موضحا أن حلف الناتو الضامن لأمن مليار شخص في أوروبا وأميركا الشمالية.

وأضاف جو بايدن خلال كلمة له: نتطلع للعمل مع الكونجرس الأمريكي والحلفاء في الناتو لضم فنلندا والسويد بسرعة.

وتابح الرئيس الأمريكي: سنبقى يقظين مع السويد وفنلندا للرد على أي تهديد بسبب عضويتهما بالناتو، موضحا أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيعزز استراتيجية الحلف الدفاعية.