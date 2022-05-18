وجدد سوليفان، بحسب البيان، التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها، كما أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن تقديره لقيادة المملكة العربية السعودية في تأمين هدنة بوساطة الأمم المتحدة في اليمن.



وأكد الجانبان الشراكة طويلة الأمد بين بلديهما، كما يتضح من لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين الولايات المتحدة والسعودية، والتي يشارك نائب وزير الدفاع السعودي في رئاستها هذا الأسبوع في وزارة الدفاع.