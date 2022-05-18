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واشنطن: لدينا معلومات عن إغلاق مصنعين روسيين للدبابات بسبب توقف تلقيهما قطع الغيار

الأربعاء، 18 مايو 2022 07:42 م
واشنطن: لدينا معلومات عن إغلاق مصنعين روسيين للدبابات بسبب توقف تلقيهما قطع الغيار اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن لدينا معلومات عن إغلاق مصنعين روسيين للدبابات بسبب توقف تلقيهما قطع الغيار وبعض المواد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية، أن السعر العالمي للنفط مستقر في نحو 100 دولار والطلب الأميركي على الغاز سيزيد.

وفى وقت سابق قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن أوروبا أكثر عرضة للركود من الولايات المتحدة الأمريكية، متابعة: نتطلع لأن تشارك روسيا في إعادة بناء أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية، أن القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يسمح بالسيطرة على أموال روسيا المجمدة.

وتابعت وزارة الخزانة الأمريكية: جمدنا مع دول أخرى نحو 300 مليار دولار لروسيا، موضحة أن الزيادة في تكاليف الغذاء والطاقة سيكون لها تأثير مؤقت على العالم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: نتوقع من مجلس الشيوخ تمرير حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، موضحة أن العقوبات على روسيا أثرت بشدة على اقتصادها.

 


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