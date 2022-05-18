نزيف الأسفلت يسجل رقما قياسيا فى أمريكا.. وتقرير: تصميم الطرق غير آمن

كتبت: نهال أبو السعود

توفى ما يقدر بنحو 42915 شخصًا في حوادث السيارات في الولايات المتحدة في عام 2021 ، وهو أكبر عدد من الوفيات المرورية منذ 2005، وفقًا للبيانات الصادرة من وزارة النقل، نشرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية الأربعاء.

بحسب سي ان بي سي، قالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، إن الرقم يمثل زيادة بنسبة 10.5% عن عام 2020 ، عندما تم الإبلاغ عن 38824 حالة وفاة، مقارنة بـ 36355 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في عام 2019 ، قبل الجائحة، وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 18% العام الماضي.

ووجدت الاحصائيات أن 44 ولاية من ضمنها واشنطن العاصمة ، وبورتوريكو كلها من المتوقع أن يكون لديها زيادات في عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور.

وقال روس مارتن ، كبير مديري السياسات والعلاقات الحكومية في جمعية المحافظين للسلامة على الطرق السريعة: "الزيادة في القيادة الخطرة - السرعة ، القيادة المشتتة ، القيادة مع إدمان المخدرات والكحول ، عدم الانكماش - أثناء الوباء ، جنبًا إلى جنب مع الطرق المصممة للسرعة بدلاً من السلامة ، تسببت في الامر"

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت السلطات تمويلًا قدره 740 مليون دولار للولايات والمجتمعات لتنفيذ برامج لمعالجة القيادة المحفوفة بالمخاطر، ويقول دعاة السلامة إن تصميم الشوارع هو مساهم كبير حيث تعطي الطرق الأمريكية الأولوية للحركة السريعة للسيارات على مستخدمي الطرق الآخرين.

وقال وزير النقل بيت بوتيجيج في بيان: "إننا نواجه أزمة على الطرق الأمريكية يجب أن نتصدى لها معًا".

وقال ستيفن كليف، نائب مدير إدارة السلامة على الطرق السريعة: "هذه الأزمة على طرقنا ملحة ويمكن تفاديها"، وأضاف: "سنضاعف جهودنا في مجال السلامة ، ونريد أن ينضم إلينا الجميع - حكومات الولايات والحكومات المحلية ، ودعاة السلامة ، وشركات صناعة السيارات ، والسائقون. كل حياتنا تعتمد عليها".