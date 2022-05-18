موسكو تعلن دخول منظومة "500 ـ اس" الصاروخية الخدمة

وقال بوريسوف، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الأربعاء، إن بلاده تعمل على تصنيع الصواريخ فرط الصوتية من جيل جديد، مضيفا أنه "يجري العمل على تصنيع الصواريخ البرية والجوية والبحرية من جيل جديد ".



وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن ​جيش بلاده​ يعتزم تزويد أحدث طائراته الحربية بتلك الصواريخ ويقوم حاليا باختبارها على طائرة "تو – 22 إم 3 إم" بعيدة المدى .



يشار إلى أن روسيا كانت قد أعلنت - في أبريل الماضي - بدء الإنتاج الكبير لمنظومة الدفاع الجوي الجديدة 500 ـ أس.