اليوم السابع
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مطار القاهرة يحتفل مع المسافرين بمناسبة مرور 59 عاما على إنشائه.. صور

الأربعاء، 18 مايو 2022 03:04 م
مطار القاهرة يحتفل مع المسافرين بمناسبة مرور 59 عاما على إنشائه.. صور مطار القاهرة يحتفل مع المسافرين بمناسبة مرور 59 عامآ على إنشائه
كتبت رحاب نبيل

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احتفلت شركة ميناء القاهرة الجوى، اليوم الأربعاء، بذكرى مرور 59 عاما على افتتاح مطار القاهرة، الذى يعد بوابة مصر الأولى، وذلك مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإاحترازية اللازمة.
 
وحرص فريق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، على الاحتفال بالعيد الـ 59 افتتاح مطار القاهرة في 18 مايو 1963 مع المسافرين داخل صالات السفر والوصول، بتوزيع الهدايا والحلوى بصالات الوصول والسفر بالمطار.
 
وأكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات، أن مسيرة التطوير بمطار القاهرة، شهدت العديد من عمليات التطوير على مدار عقود منذ الافتتاح وحتى يومنا هذا، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمطار من 5 مليون راكب سنوياً عند افتتاح المبنى الأول في عام 1963 إلى مايزيد عن 28 مليون راكب سنويا في الوقت الراهن، وليحتل بذلك موقعاً متميزاً متميزا على خريطة المطارات العالمية وبالأخص بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا من حيث حجم الحركة والخدمات التي يوفرها للركاب وشركات الطيران، حيث يعد من أهم المطارات في المنطقة باعتباره مطارآ محورياً يربط حركة الطيران العابرة بين الشرق الغرب، كما يعد بوابة الدخول للقارة الإفريقية.
 
وأشار إلي إن الاحتفال بذكرى افتتاح مطار القاهرة هو رمز الإنجازات التي تحققت بكافة المطارات المصرية في السنوات الأخيرة وليس مطار القاهرة فحسب، فنحن نفخر بكل ماتحقق بمطاراتنا المنتشرة في شتى أرجاء البلاد، والتي تعد ركيزة أساسية لمختلف أبعاد التنمية.
 
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مطار القاهرة

المسافرين

رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

المطارات المصرية


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