مصرع فتاه فى حريق التهم منزلين و 3 أحواش بدار السلام في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت فتاه تبلغ من العمر 18 سنة مصرعها بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرقى محافظة سوهاج مصرعها، عقب إصابتها بحروق متفرقة بالجسم فى حريق نشب بــ منزلين، و3 أحواش، وتمت السيطرة على الحريق، واخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بنشوب حريق بمنزلين و3 أحواش ووجود جثة وتمت السيطرة على الحريق واخماده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى، رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بمنزلين و 3 أحواش لشقيقين.

نتج عن الحريق إصابة فتاه بحروق متفرقة بالجسم التى أودت بحياتها ونتج عن الحريق أيضا نقوف بعض الماشية وكمية من المنقولات والبوص وأفلاق النخيل الغلال والتبن تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء.

وتمت السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده للمنازل المجاورة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بدفن الجثة.