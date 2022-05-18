مسئول روسى: حرب العقوبات الغربية ضدنا دفعت العديد من الدول لحافة المجاعة

وأضاف باتروشيف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن: "خطوات الغرب قوضت الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا والشرق الأوسط، وفي العالم عموما".



وأشار إلى أن عدم الاستقرار يستمر في الزيادة على خلفية ظهور مراكز قوى جديدة في العالم، وذلك بسبب تمسك بعض الدول بهيمنتها الجيوسياسية، مبينا أن هذه الدول غير عابئة بمصالح الآخرين، ومضت إلى التدمير المتعمد لمنظومة الاستقرار الدولي التي تكونت على مدار السنين، وتجاهلت المقترحات الروسية الخاصة بالضمانات الأمنية.