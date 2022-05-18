اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسئول روسى: حرب العقوبات الغربية ضدنا دفعت العديد من الدول لحافة المجاعة

الأربعاء، 18 مايو 2022 01:59 م
مسئول روسى: حرب العقوبات الغربية ضدنا دفعت العديد من الدول لحافة المجاعة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن: "حرب العقوبات الغربية التي شنت ضد روسيا زعزعت بشكل حاد الوضع الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم، ودفعت العديد من الدول إلى حافة المجاعة".

 

وأضاف باتروشيف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن: "خطوات الغرب قوضت الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا والشرق الأوسط، وفي العالم عموما".


وأشار إلى أن عدم الاستقرار يستمر في الزيادة على خلفية ظهور مراكز قوى جديدة في العالم، وذلك بسبب تمسك بعض الدول بهيمنتها الجيوسياسية، مبينا أن هذه الدول غير عابئة بمصالح الآخرين، ومضت إلى التدمير المتعمد لمنظومة الاستقرار الدولي التي تكونت على مدار السنين، وتجاهلت المقترحات الروسية الخاصة بالضمانات الأمنية.

 


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