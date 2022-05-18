محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال توصيل الغاز الطبيعي ويتفقد مقر المحطة الدائمة.. صور

فريق المحافظات

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من توصيل خطوط الغاز الطبيعي للمواطنين خلال الأسبوع القادم تمهيدًا للبدء في أعمال رصف الطريق.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال المرحلة الثانية من توصيل شبكات الغاز الطبيعي بشارع طلعت ضرغام، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور ياسر محمود رئيس المركز والمهندسة إيمان حسين منسق عام المشروع.

وقال المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ الشبكات الرئيسية بالشارع بطول 3 كم بالإضافة للانتهاء من 50 % من خطوط الخدمة المطلوب تنفيذها لتوصيل الخدمة للمواطنين.

كما تفقد محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بالطريق الدائري شمال مدينة الخارجة، وتابع أعمال الإنشاءات الجارية بالمحطة الدائمة لتخفيض وتموين السيارات بالغاز الطبيعي المقامة على مساحة 6541 م٢ والتي تستهدف تغطية المدينة بالكامل بالخدمة.