اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كييف تطالب موسكو بتبادل مقاتلى أزوفستال مقابل أسرى حرب روس لديها

الأربعاء، 18 مايو 2022 10:58 ص
كييف تطالب موسكو بتبادل مقاتلى أزوفستال مقابل أسرى حرب روس لديها الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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طالبت السلطات الأوكرانية روسيا بتبادل 265 جنديا أوكرانيا استسلموا خلال الـ24 ساعة الماضية ،بأسرى حرب من القوات الروسية لديها .

 

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن المطالبة الأوكرانية جاءت بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استسلام 265 جنديا أوكرانيا ، تحصنوا في مصنع أزوفستال للصلب، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع الأسرى وفق القانون الدولي.


وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار قد أكدت في إفادة صحفية أمس الثلاثاء، أن كييف لن تكشف عن عدد المقاتلين داخل المصنع حتى يصبح الجميع بأمان.

 


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