كييف تطالب موسكو بتبادل مقاتلى أزوفستال مقابل أسرى حرب روس لديها

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن المطالبة الأوكرانية جاءت بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استسلام 265 جنديا أوكرانيا ، تحصنوا في مصنع أزوفستال للصلب، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع الأسرى وفق القانون الدولي.



وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار قد أكدت في إفادة صحفية أمس الثلاثاء، أن كييف لن تكشف عن عدد المقاتلين داخل المصنع حتى يصبح الجميع بأمان.