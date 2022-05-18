كيف تشرب الماء بشكل صحى؟تجنب تناوله أثناء الوقوف أو بكثرة خلال ممارسة الرياضة

كتبت إيناس البنا

الماء هي أساس البقاء في الحياة، والتي تحافظ بشكل جيد على البقاء بصورة صحية جيدة، فمن أهم فوائدها التخلص من الفضلات المتراكمة داخل الجسم، إلى تشحيم مفاصل الجسم، وهذا يجعلها مهمة ومفيدة للعديد من وظائف الجسم و لذا يوصى بشرب 8 أكواب يوميًا، أي ما يعادل 2 لتر في اليوم، وخلال هذا التقرير سنتعرف كيف ومتى تشرب الماء للحصول علي فوائدها، وأيضا بعض الأشياء التي يجب مراعتها أثناء شرب الماء، ويقدم الإجابة التقرير المنشور عبر موقع " thehealthsite".

-اجلس دائمًا أثناء شرب الماء:



إذا كنت تشرب الماء وأنت واقف، فسوف ينتقل مباشرة إلى معدتك بقوة كبيرة دون أي ترشيح، ثم قد تترسب الشوائب الموجودة في الماء للمثانة مما يتسبب في تعرض الكلي للأذي، وعلاوة على ذلك، إذا كنت واقفًا وتشرب الماء، فسوف تنتقل بسرعة كبيرة، مما قد يعطل وظائف رئتيك وقلبك.

قد يؤدي شرب الماء أثناء الوقوف إلى إصابة أعصابك بحالة من التوتر، مما قد يؤدي إلى التهاب المفاصل وتلفها.

يقترح الخبراء أيضًا أنه يجب علينا شرب الماء ببطء لأن هذا يسمح للجسم بترشيح العناصر الغذائية بشكل أفضل وتوجيه المياه إلى مناطق محددة تحتاج إلى التغذية.

-يجب ألا تشرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة:



قد يتسبب ذلك في نقص الأكسجين في الهواء وأنبوب الطعام، مما قد يؤدي إلى مشاكل في القلب والرئة.

-تجنب شرب الماء أثناء الأكل وبعد الأكل مباشرة:



وذلك لأن الماء يمكن أن يخفف من عصارة الجسم الطبيعية التي تساعد في الهضم.

-لا تشرب الكثير من الماء أثناء ممارسة الرياضة:



حيث يمكن أن يقلل تركيز الصوديوم في جسمك ويستنفد الأملاح الطبيعية، مما قد يسبب الإرهاق، خذ بضع رشفات صغيرة تكفي لتغطية فمك وحلقك أثناء فترات الراحة.