أعلنت السلطات الهندية اليوم الأربعاء، أن أكثر من نصف مليون شخص فرروا من منازلهم بسبب الفيضانات الشديدة التى اجتاحت ولاية "آسام" الواقعة شمال شرق الهند.
وحذرت السلطات من إمكانية تفاقم الوضع بصورة سيئة جراء الفيضانات التي تزايدت في أعقاب هطول الأمطار بغزارة وفيضان نهر /براهمابوترا/ الذي يتدفق داخل الهند وبنجلاديش من التبت ، حيث فاضت مياهه عبر ضفافه في ولاية آسام خلال الأيام الثلاثة الماضية وأغرقت أكثر من 1500 قرية.
وذكرت السلطات أن الأمطار اجتاحت معظم أنحاء الولاية واستمر هطولها اليوم /الأربعاء/ وأن خبراء الأرصاد يحذرون من استمرارها خلال اليومين القادمين.
وأكد وزير الموارد المائية في الولاية " بيجاش هازاريكا" أن أكثر من 500 شخص تضرروا من جراء الفيضانات وأن الوضع حرج ".
من جانبه، قال وزير الصحة فى الولاية " كيشاب ماهانتا " إن جنود الجيش الهندي تمكنوا من إنقاذ أكثر من ألفي شخص كانوا محاصرين في منطقة "هوجاى"، وأن جهود الانقاذ مازالت مستمرة.
وأشارت السلطات الهندية إلى احتمال تزايد منسوب المياه في نهر " براهمابوترا " بدرجة أكبر خلال الفترة القادمة ، وأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل.
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