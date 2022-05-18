وحذرت السلطات من إمكانية تفاقم الوضع بصورة سيئة جراء الفيضانات التي تزايدت في أعقاب هطول الأمطار بغزارة وفيضان نهر /براهمابوترا/ الذي يتدفق داخل الهند وبنجلاديش من التبت ، حيث فاضت مياهه عبر ضفافه في ولاية آسام خلال الأيام الثلاثة الماضية وأغرقت أكثر من 1500 قرية.

وذكرت السلطات أن الأمطار اجتاحت معظم أنحاء الولاية واستمر هطولها اليوم /الأربعاء/ وأن خبراء الأرصاد يحذرون من استمرارها خلال اليومين القادمين.

وأكد وزير الموارد المائية في الولاية " بيجاش هازاريكا" أن أكثر من 500 شخص تضرروا من جراء الفيضانات وأن الوضع حرج ".

من جانبه، قال وزير الصحة فى الولاية " كيشاب ماهانتا " إن جنود الجيش الهندي تمكنوا من إنقاذ أكثر من ألفي شخص كانوا محاصرين في منطقة "هوجاى"، وأن جهود الانقاذ مازالت مستمرة.

وأشارت السلطات الهندية إلى احتمال تزايد منسوب المياه في نهر " براهمابوترا " بدرجة أكبر خلال الفترة القادمة ، وأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل.