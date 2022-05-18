غرق طفلين أبناء عمومة خلال الاستحمام بترعة في قريه بمركز الصف

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض طفلين ابناء عمومة للغرق خلال الاستحمام بإحدى الترع في قرية بالصف، جنوب محافظة الجيزة، وتم انتشال الجثتين، ونقلهما إلى المستشفى العام، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى انهما تعرضا للغرق، لعدم إجادتهما السباحة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفلين بإحدى الترع في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثتين وتبين غرق طفلين أبناء عمومة خلال الاستحمام بالترعة، لعدم إجادتهما السباحة.

تم انتشال الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة ،وباشرت النيابة المختصة التحقيق.