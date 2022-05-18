عرض روسى على "كييف" لشراء الكهرباء من محطة خاضعة لسيطرة موسكو جنوب أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

اقترح نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خزنولين على حكومة كييف شراء الكهرباء من محطة زابوروجية النووية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وتعهد نائب رئيس الوزراء الروسي، أن أكبر محطة نووية في أوروبا ستواصل العمل مع الحفاظ على جميع فرص العمل، موضحا أن الشركات الروسية تتمتع بخبرات طويلة في تشغيل المحطات النووية، ولذلك سوف نرتب الآن كل الأمور وليس هناك أدنى شك في أنها ستواصل العمل.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي، أن الكهرباء ليس من البضائع التي يمكن تخزينها في مستودع، لافتا إلى أن توزيع الكهرباء من محطة زابوروجيه سيأتي وفقا للفرص المتوفرة ضمن الشبكة الكهربائية، موضحا أنه إذا كانت أوكرانيا مستعدة لتسلم الكهرباء وسداد ثمنه فإن المحطة ستعمل لصالحها، وإلا فإنها ستعمل لصالح روسيا، والطاقة النووية من أقل أنواع الطاقة تكلفة، مبديا قناعته بأن روسيا لن تواجه أي مشاكل في بيع الكهرباء المنتج في محطة زابوروجيه.