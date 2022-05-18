طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون اليوم امتحان الكيمياء والفيزياء والجغرافيا

كتب لؤى على

يواصل طلاب النقل الثانوى الازهرى اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم الأدبى امتحانهم فى مادتى الجغرافيا والثقافة الإسلامية، وطلاب الصف الثانى الثانوى للقسم الأدبى امتحان مادتى القران الكريم والجغرافيا.

أما طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى يؤدون امتحانهم فى مادتى الكيمياء والثقافة الإسلامية، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى امتحانهم فى مادتى القرآن الكريم والفيزياء.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء 25 مايو، وتنتهى الأربعاء 1 يونيو 2022، وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلى الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتبدأ امتحاناتهم الأربعاء 25 مايو، وتنتهى الثلاثاء 31 مايو 2022.

وبالنسبة للشهادة الابتدائية، تبدأ امتحانات إتمام الشهادة، يوم الأربعاء 25 مايو وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

كما بدأت امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية بعوث، السبت 7 مايو، وتنتهى الأربعاء 25 مايو 2022. وبالنسبة لامتحانات القراءات، فبدأ السبت 14 مايو، وتنتهى الاثنين 23 مايو 2022.