طرح تأجير 31 محلا بإدارة المواقف وسوق عرب العوامر وحديقة الربوة بمركز الغنايم

أسيوط -هيثم البدري

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن موافقته على طرح تأجير 31 محلا وموقعا بإدارة المواقف التابعة للمحافظة بمختلف المراكز بالمزاد العلنى، بالإضافة إلى طرح تأجير سوق عرب العوامر الخاص بمشروع الثروة الحيوانية بأبنوب وطرح مرفوضات تدوير القمامة بمصنع السماد العضوى، وتأجير حديقة الربوة بمركز الغنايم وتشمل كافيتريا ومكان مخصص للأطفال "حديقة"، وذلك بالمزاد العلنى الذى سيتم تحديده خلال الأيام القادمة.



وأشار المحافظ إلى إنه سيتم طرح 31 محلا وموقعا للإيجار بإدارة المواقف موزعة على مختلف مراكز المحافظة وهى محلات موقف الأزهر الداخلية، ومحلات موقف الأزهر الخارجية وموقف النزلة ومحلات التحكم المركزى ومحلات مركز القوصية.



وكلف محافظ أسيوط إدارة العقود والمشتريات بالمحافظة باتخاذ ما يلزم من إجراءات الطرح القانونية وتشكيل لجان المواصفات الفنية والسعر التقديري والبت، وذلك طبقًا لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار المحافظة رقم 1374 لسنة 2020 والإعلان ونشر شروط وتفاصيل المزاد بجريدة رسمية واسعة الانتشار والإعلان ببوابة التعاقدات الحكومية وفقًا للوائح والاجراءات المنظمة لذلك خلال الأيام القادمة.





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