اليوم السابع
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ضبط سيارة محملة بـ90 ألف وحدة "زريعة بلطى" بكفر الشيخ.. صور

الأربعاء، 18 مايو 2022 07:35 م
ضبط سيارة محملة بـ90 ألف وحدة "زريعة بلطى" بكفر الشيخ.. صور السيارة المحملة بالزريعة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ من ضبط سيارة جامبو تحمل 90 ألف زريعة بلطى، وتم التحفظ على السيارة بقسم شرطة كفر الشيخ ثاني وتسليم الزريعة المضبوطة للثروة السمكية وتحرير المحضر اللازم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد.

 

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة، لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.

 

وشدد محافظ كفر الشيخ بشن حملات متعددة، لضبط المخالفين من مافيا الصيد الجائر، مع ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً عليها، مشيداً بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ.

التحفظ على الزريعة
التحفظ على الزريعة

 

الزريعة المضبوطه
الزريعة المضبوطة

 

السيارة المحملة بالزريعة
السيارة المحملة بالزريعة

 


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