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سوليفان: اتصالات مكثفة لاستئناف عمليات الشحن التجاري والإنساني من ميناء أوديسا الأوكرانى

الأربعاء، 18 مايو 2022 11:22 م
سوليفان: اتصالات مكثفة لاستئناف عمليات الشحن التجاري والإنساني من ميناء أوديسا الأوكرانى سوليفان
كتب أحمد عرفة

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن اتصالات دبلوماسية مكثفة جارية لاستئناف عمليات الشحن التجاري والإنساني من ميناء أوديسا الأوكرانى، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل عن كثب مع أوكرانيا والأمم المتحدة، وحلفاء وشركاء آخرين بشأن هذه القضية.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي : ندعم الجهود المبذولة لضمان توريد هذه الحبوب إلى السوق العالمية، من أجل خفض أسعار المواد الغذائية في كل مكان، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات دبلوماسية مكثفة جارية وحث روسيا على وقف قصف أوديسا ورفع الحصار عن مينائها، والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها تريد الحصول على إذن من روسيا لنقل عدد كبير من السفن عبر البحر الأسود وإلى العالم الخارجى.

 


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