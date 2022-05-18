زوجة لاعب مغربى تصور مشهد وفاته بطريقة مأساوية فى إسبانيا.. فيديو

تسلق بخفة ورشاقة على إحدى تلال جزيرة مايوركا فى إسبانيا ليقفز قفزة الثقة فى الماء ويستمتع بلحظات إجازته، لكن القدر لم يمهله وكانت قفزة الموت، حادث مأساوى للاعب كرة قدم مغربى مراد لمرابط توفى أمام أنظار عائلته، وكانت الصدمة الكبرى لزوجته التى وثقت تلك اللحظة بهاتفها عندما حاول القفز إلى بحيرة من جرف ضخم يبلغ ارتفاعه 35 مترا إلى الماء قبل أن يسقط الشاب المغربى 31 عاما بعد ارتطامه بإحدى الصخور أثناء القفزة وانتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعى.

وبدا على زوجته الصدمة أثناء تصوير لحظة الموت وصرخت: "يا إلهى" أثناء ارتطام زوجها بالصخور وأكدت السلطات الآن أن الشاب المغربى هو لاعب كرة قدم سابق كان فى إجازة مع زوجته وطفليه فى جزيرة سانتا بونسا وهو مدرب للفنون القتالية وكان يمارس قبل ذلك كرة القدم فى نادى فيتيسه الهولندى لكن لمرابط ابتعد عن الكرة واختار رياضة الفنون القتالية.