"دهسه أحد الخارجين عن القانون".. الأهالى يشيعون جنازة ضحية حادث المحلة (لايف)

الغربية - مصطفى عادل

شيع اهالى قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية مساء اليوم جنازة المواطن مصطفى الحداد والذي لقي مصرعه بعدما دهسته سيارة ملاكي مسرعة يقودها أحد الخارجين عن القانون اثناء تواجده امام منزله واصابة طفلين اخرين احدهما بنزيف في المخ والاخر بكسر بالقدم وأدى المئات من اهالي القرية صلاة الجنازة على المتوفي بمسجد القرية.

وقال أحد شهود عيان الواقعة لـ اليوم السابع أنه كان يقود سيارته في موقع الحادث وفوجئ بسيارة ملاكي تسير بسرعة جنونية واصطدمت بالمجني عليه اثناء تواجده أمام منزله واصطدم بطفلين اخرين وأن المتهم اختبئ باحد المنازل وحضرت الشرطة لمكان الحادث وتم ضبط المتهم واقتياده للمركز.

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن الغربية من ضبط المتهم بدهس مسن وطفلين بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة مما اسفر عن مصرع الأول واصابة طفلين احدهما مصاب باشتباه نزيف بالمخ والثاني بكسر بالقدم.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية اخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بدهس سيارة ملاكي مسرعة 3 اشخاص بقرية الهياتم.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين اصطدام شخص يقود سيارة ملاكي مسرعة بشخص مسن ولقي مصرعه في الحال ودهسه طفلين تصادف تواجدهم في مكان الحادث، فاصيب احدهما بارتجاج بالمخ والثاني بكسر بالقدم.