تعرف على أبرز جرائم القتل بمحافظتي القاهرة والجيزة ليوم أمس الثلاثاء.. والأمن يضبط الجناه

كتب - أحمد عبد الهادى

جرائم القتل اصبحت امرأ في غاية الخطورة ويحدث يوميا، والأجهزة الأمنية، نجحت في فرض سيطرتها بالكامل علي تلك الجرائم، عن طريق يقظتها في القبض علي كافة الجناة في وقت قياسي.

وننشر جرائم القتل التي شهدتها محافظة الجيزة والقاهرة في يوم أمس الثلاثاء:-

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على 5 أشخاص، لاتهامهم بقتل مالك شركة بالطالبية،وأشارت تحريات رجال المباحث، أن اثنين من المتهمين يعملان بشركة المجني عليه، ولشكه في اصطحابهما فتيات ليل داخل مقر الشركة، تشاجر معهما، مما دفعهما للاستعانة بـ3 من أقارب أحدهما، ونشبت بينهم مشاجرة، اعتدى خلالها أحدهم عليه بحجر مما أسفر عن مقتله.

أنهى عاطل حياة سائق توك توك بمدينة 6 أكتوبر، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

سقطت فتاة من الطابق الثالث في عقار بمنطقة الدقي، مما أسفر عن مصرعها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته، بتسديد عدة طعنات لها في أوسيم، بسبب خلافات أسرية، وتم ضبط سلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.