اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مايو 2022 04:54 م
أكرم القصاص
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تشييع جثمان العقيد الهايتمى بمرور القاهرة وزوجته بعد وفاتهما فى حادث تصادم

الأربعاء، 18 مايو 2022 03:37 م
تشييع جثمان العقيد الهايتمى بمرور القاهرة وزوجته بعد وفاتهما فى حادث تصادم جنازة العقيد العقيد الهايتمى

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قدم اليوم السابع ، بثا مباشر لجنازة العقيد محمد الهايتمى بمرور القاهرة وزوجته بعد وفاتهما فى حادث تصادم، حيث شارك المئات من الأهالى فى مسقط رأسه بمحافظة كفر الشيخ فى تشييع جثمانهم.
 
 
يذكر أن العقيد محمد الهايتمى بمرور القاهرة وزوجته وزوجته لقيا مصرعهما، فيما أصيب اثنان آخرون فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق رأس غارب- الغردقة، تم نقل المصابين للمستشفيات القريبة وجثث المتوفين لمشرحة مستشفى الغردقة العام .
 
كان ورد إخطار لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ملاكي بطريق راس غارب - الغردقة، علي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين وفاة شخص وزوجته، وتم نقلهما لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي  الغردقة العام 
 
كما تبين اصابة شخصين اخرين كانوا بداخل السيارة وان نقل احدهم لمستشفي الجونة التخصصي واخر لمستشفي الغردقة العام، وتبين أن السيارة التي تعرضت لحادث الانقلاب تحمل رقم "ن ع 2185' وتعرضت للانقلاب بمنطقة جبل الزيت بطريق رأس غارب والغردقة. 
 
وعقب الفحص تبين أن المتوفي يدعي محمد عاطف الهياتمى ، وكذلك إصابة اثنان بإصابات خطيرة وتم نقل أحدهما إلى مستشفى الجونة والآخر إلى مستشفى الغردقة العام وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


اليوم السابع

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