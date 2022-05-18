بلينكن أمام الأمم المتحدة: نعيش اليوم أسوأ أزمة غذاء في العالم

كتب أحمد عرفة

قال أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إننا نعيش اليوم أسوأ أزمة غذاء في العالم، موضحا أن هناك حاجة ملحة للغذاء والأسمدة ويجب زيادة الاستثمار بهما.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، في اجتماع للأمم المتحدة حول الأمن الغذائي، أن العقوبات الأمريكية على روسيا ليست سببا لأزمة الغذاء في العالم.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن انعدام المواد الغذائية في العالم يقع على عاتق الحكومة الروسية ، موضحا أنه يجب الضغط على روسيا لتوفير ممرات آمنة في أوكرانيا لإيصال الغذاء.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أنه يجب مساعدة المنظمات الدولية في مواجهة أزمة الغذاء بالعالم، مشيرا إلى أن أزمة الغذاء تستوجب حلا عالميا وتهدد الأمن والسلام.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن العالم في طريقه لمواجهة أزمة غذاء بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا، لافتا إلى أن أزمة الغذاء تتطلب حلا عالميا وتهدد الأمن والسلام.