الهند ترفع حظر الصلاة فى مسجد جيانفابى التاريخى بأمر المحكمة العليا

ألغت المحكمة العليا في الهند أمرا يحظر على المسلمين الصلاة بأعداد كبيرة في مسجد تاريخي شمالي البلاد، بعد أن قال فريق مسح إنه عثر على آثار للإله الهندوسي شيفا، ورموز هندوسية أخرى، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الروسية.

وقضت المحكمة العليا في أمر مؤقت بأنه لا ينبغي تقويض حق المسلمين في الصلاة، وفي نفس الوقت يجب حماية المنطقة التي قيل أنه تم العثور فيها على الآثار الدينية الهندوسية.

يأتي أمر المحكمة العليا بعد يوم من حكم محكمة محلية في فاراناسي، أقدس مدينة في الهندوسية وموقع مسجد جيانفابي التاريخي، بأن التجمعات الإسلامية هناك يجب أن تقتصر على 20 شخصا.

وكانت المحكمة المحلية قد أمرت بإجراء دراسة مسحية في المسجد بعد أن سعت خمس نساء للحصول على إذن لأداء طقوس هندوسية في جزء منه. وقالت النساء إن معبدا هندوسيا كان قائما ذات يوم في المكان.

ومسجد جيانفابي، هو واحد من عدة مساجد في ولاية أوتار براديش الشمالية التي يعتقد المتشددون الهندوس أنها بُنيت فوق معابد هندوسية مهدمة.

وزعم التماس تم تقديمه في عام 1991 في محكمة فاراناسي أن مسجد جيانفابي تم بناؤه بعد هدم جزء من معبد كاشي فيشواناث خلال فترة حكمه في القرن السادس عشر.