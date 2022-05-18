النيابة تجرى مواجهة قانونية بين زوجين في الشرابية

كتب عبد الله محمود

أجرت نيتبة الشرابية، مواجهة قانونية بين ربة منزل ضحية تعدي زوجها عليها بشومة، وببن زوجها المتهم حيث اتهمته بالتعدى عليها بالضرب المبرح أكثر من مرة لأخذ مبالغ مالية منها لشراء المواد المخدرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط بطل فيديو الاعتداء على زوجته بالضرب بإستخدام شومة بمنطقة الشرابية، وتبين أن المتهم مدمن مخدرات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، رصدت تداول مقطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على زوجته مستخدما شومة، وحاولت السيدة الهرب منه إلا أنها فشلت.

وبالفحص، تبين أن الواقعة في دائرة قسم شرطة الشرابية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وبسؤال المجني عليها أقرت بأن زوجها من مدمني المخدرات، وأنها أودعته مصحة لعلاج الإدمان أكثر من مرة، ولكنه كان يخرج منها ويعود للإدمان مرة أخرى، أو كان يهرب منها.

وأضافت المجني عليها بأن زوجها دائم الاعتداء عليها بالضرب، وأنها حررت ضده العديد من المحاضر، ولكنها كانت تتنازل عنها خشية دخوله السجن.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.