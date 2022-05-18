المركز الإقليمى للأغذية: وسيلة حديثة للكشف عن السموم فى موقع سحب العينات

كتبت أسماء نصار

أدخل المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف وسيلة حديثة للكشف الأولى عن السموم الفطرية بمكونات العلف وخاماته، تمكن لجان المرور المفاجئ، التى يشكلها المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف مع قطاع الإنتاج الحيوانى وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، من الكشف عن السموم الفطرية والتأكد من سلامة الأعلاف وخاماتها فى موقع سحب العينات.

وقال الدكتور أحمد العكازى، مدير المركز، إن هذا الإجراء يتم عن طريق معمل مصغر محمول متكامل يمكن المفتش المدرب من إتمام سحب العينات الممثلة والمجانسة والطحن والاستخلاص والترشيح والقياس فى الحقل أو المصنع ويعطى نتائج دقيقة فى غضون 20 دقيقة.

وكانت توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بضرورة التشديد على الرقابة والمرور المفاجئ علي مصانع الأعلاف، بما يضمن أعلاف آمنة خالية من مواد الغش ومسببات الأمراض مع مراعاة ألا تسبب إجراءات الرقابة الصارمة أى نوع من إعاقة الإنتاج أو تعطيل العمل بالمصانع.

وقد أثبتت الطريقة الحديثة فعالية عالية تمكن لجان التفتيش والمرور المفاجئ من اتخاذ القرار بالخلو من السموم الفطرية من عدمه وقت سحب العينات.