الصحة العالمية:ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى 4 من مناطق المنظمة الـ 6

كتبت أمل علام

كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس ، مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد له، إنه على مدار الأسبوع الماضي، ارتفعت حالات الإصابة بـفيروس كورونا في 4 من مناطق منظمة الصحة العالمية الـستة، موضحا إنه نظرًا لتقليل الاختبار والتسلسل في العديد من البلدان، من الصعب بشكل متزايد معرفة مكان وجود الفيروس وكيفية تحوره.

وقال، أعلنت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، من خلال وسائل إعلامها الحكومية، عن أول ظهور لفيروس كورونا، مع أكثر من 1.4 مليون حالة مشتبه بها منذ أواخر أبريل.

وأضاف، تشعر منظمة الصحة العالمية، بقلق بالغ إزاء خطر انتشار فيروس كورونا في البلاد، خاصة وأن السكان غير محصنين ولأن العديد منهم يعانون من ظروف أساسية تعرضهم لخطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة، مضيفا، كما نشعر بالقلق إزاء إريتريا، وهي دولة أخرى لم تبدأ بعد في تطعيم سكانها.

طلبت منظمة الصحة العالمية من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تبادل البيانات والمعلومات، وعرضت منظمة الصحة العالمية تقديم حزمة من الدعم الفني والإمدادات، بما في ذلك الاختبارات التشخيصية والأدوية الأساسية واللقاحات الجاهزة للتوزيع في البلاد.

وأضاف، بعد 3 سنوات، سأكون سعيدًا جدًا بلقاء العديد من قادة الصحة وجهًا لوجه في جنيف يوم الأحد لبدء جمعية الصحة العالمية ذات الأهمية الحاسمة، موضحا، إن هناك الكثير لمناقشته في مجال الصحة، وهناك سلسلة من الأزمات التي تستنزف العاملين الصحيين والموارد والأنظمة بشكل أساسي، مما يهدد الأرواح وسبل العيش والأمن الشامل.

ستتم مناقشة الوباء بما في ذلك كيفية إنهاء حالة الطوارئ بما في ذلك زيادة الوصول إلى اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات وغيرها من الأدوات المنقذة للحياة.

في الأسبوع الماضي رحبت بإعلان الرئيس بايدن بشأن مشاركة التقنيات الصحية بين المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، ومجمع الوصول إلى تكنولوجيا كورونا التابع لمنظمة الصحة العالمية، ومجموعة براءات اختراع الأدوية فيما يتعلق بتطوير علاجات مبتكرة ولقاحات في المراحل المبكرة وأدوات تشخيصية لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الإنصاف يعد أحد المبادئ الأساسية وراء اتفاقية التأهب للجائحة المقترحة، مضيفا، خلال هذا الوباء، واجهنا العديد من التحديات، بما في ذلك الافتقار إلى مشاركة المعلومات، ونقص مشاركة المواد البيولوجية، والافتقار إلى مشاركة التكنولوجيا من بين أمور أخرى، أدى هذا إلى إعاقة الاستجابة، وتسبب في خسائر في الأرواح، وكشف عن قيود التأهب العالمي، ولكي يستجيب العالم بسرعة وفعالية أكبر في حالة التفشي أو الجائحة التالية، يجب على العالم الاستعداد الآن.

وأوضح، إنه في الجلسة الخاصة لجمعية الصحة العالمية في نوفمبر 2021، اتفقت جميع الدول الأعضاء على أن كورونا يعكس حاجة جميع البلدان إلى تبادل المعلومات وتعزيز الأنظمة معًا بشكل أكثر فعالية، تتمثل مهمة منظمة الصحة العالمية في دعم البلدان - الدول الأعضاء - وهي تتفاوض وتتفق على اتفاق للالتزام بحماية الأجيال القادمة من الأوبئة.