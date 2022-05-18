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الصحة: الرضاعة الطبيعية تنمى الطفل وتحمية من الأمراض المعدية والمزمنة

الأربعاء، 18 مايو 2022 01:00 ص
الصحة: الرضاعة الطبيعية تنمى الطفل وتحمية من الأمراض المعدية والمزمنة وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الرضاعة الطبيعية تنمى الطفل حسيًا ومعرفيًا، وتحمى من الأمراض المعدية والمزمنة.
 
وتابعت وزارة الصحة موجهها حديثها للأمهات: احرصى على الرضاعة الطبيعية المطلقة للطفل لمدة 6 أشهر.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان: يساهم الاقتصار على الرضاعة الطبيعية فى الحد من وفيات الرضع الناجمة عن أمراض الطفولة الشائعة مثل الاسهال والالتهاب الرئوى ويساعد علي الشفاء من الامراض بسرعة.
 
 وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لبن الأم يعطى الطفل 30 % من احتياجاتة الغذائية، مؤكدًا أنه من الضرورى الالتزام بالرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الــ 6 شهور الأولى من عمر الطفل.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الرضاعة الطبيعية المطلقة تتمثل فى الاكتفاء برضاعة الطفل بلبن الأم فقط دون إدخال أعشاب أو ألبان صناعية لضمان حصول الرضيع على كافة العناصر الغذائية الموجودة فى لبن الأم.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الطفل يحتاج إلى شرب الماء خلال الــ 6 شهور الأولي من عمره فترة الرضاعة الطبيعية المطلقة فالماء يمثل 88% من مكونات لبن الأم.
 
 

الصحة

الرضاعة الطبيعية

الاطفال

لبن الام


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