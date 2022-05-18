السجن المشدد 7 سنوات لصاحب كشك وعامين لـ 3 آخرين لقتلهم شخص وإصابة 2 آخرين في قنا

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمد عيسى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي عبد الجواد إسماعيل وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 7 سنوات لصاحب كشك مأكولات والحبس عامين 3 متهمين بتهمة قتل شخص والشروع في قتل شقيقه وشخص آخر في مشاجرة بالترامسة

تعود أحداث الواقعة إلي عام 2021 عندما لقى سعيد.ح، مصرعه طعنا بسلاح أبيض وأصيب أحمد.ح، وشقيقه مبارك، بعدة طعنات من سلاح أبيض، في مشاجرة مع أحمد.ش، صاحب كشك، من قرية الترامسة، وحسن، عامل، من جبل الترامسة، ونجار.خ، عامل، من جبل الترامسة، وأم الخير.م، ربة منزل.

تم إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا والتي تحمل رقم 11632 لسنة 2021 والمقيدة برقم 3344 لسنة 2021 والتي قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 7 سنوات وحبس 3 متهمين عامين.