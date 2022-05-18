اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مايو 2022 01:11 م
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الدفاع الروسية: إسقاط طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" ومقاتلة "ميج-29"

الأربعاء، 18 مايو 2022 12:07 م
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" ومقاتلة "ميج-29" الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كناشينكوف أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو- 25" ومقاتلة "ميج - 29".

وأوضح كناشينكوف في بيان، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية دمرت أيضا مواقع وحدات مرتزقة من أوروبا في أوكرانيا وصفت 270 قوميا أوكرانيا، مشيرا إلى أنه جرى تدمير بطارية أوكرانية من مدافع هاوتزر "إم777" عيار 155 ملم أمريكية الصنع.

 


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