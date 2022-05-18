الدفاع الروسية: إسقاط طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" ومقاتلة "ميج-29"

وأوضح كناشينكوف في بيان، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية دمرت أيضا مواقع وحدات مرتزقة من أوروبا في أوكرانيا وصفت 270 قوميا أوكرانيا، مشيرا إلى أنه جرى تدمير بطارية أوكرانية من مدافع هاوتزر "إم777" عيار 155 ملم أمريكية الصنع.