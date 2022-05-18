الحرس الوطنى الروسى: نتدرب على الأسلحة الأوكرانية التى تم الاستيلاء عليها

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أعلن الحرس الوطني الروسي، اليوم الأربعاء أن القوات العسكرية بدأت في التدريب على استيعاب المعدات والأسلحة التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.



وذكر الحرس الوطني الروسي - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "الحرس الوطني صادر معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك في سياق العملية العسكرية الخاصة، والتي يمكن استخدامها في القتال".



وأضاف: أن المعدات العسكرية عبارة عن دبابات وناقلات جند مدرعة ومنصات مدفعية وأسلحة خفيفة وأسلحة مضادة للدبابات وذخائرها.



وأشار الحرس الوطني الروسي إلى أن أفراد الحرس الوطني الروسي يخضعون الآن لدورات تدريب على عينات الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها تحت إشراف ضباط متخصصين.



في سياق آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، إنه من المقرر عقد جلسة الأسئلة والأجوبة السنوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الخط المباشر مع بوتين)، هذا العام، مع بدء الاستعدادات الأولية بالفعل.



وأضاف بيسكوف - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "في الواقع، تم ذكر (الخط المباشر) في خططنا، لكن التاريخ لم يتم تحديده بعد، لكن الاستعدادات جارية".



يذكر أنه تم عقد أول "خط مباشر مع فلاديمير بوتين" في أواخر عام 2001، ومنذ ذلك الحين، يُعقد هذا الحدث سنويا، باستثناء عامي 2004 و2012.