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"التموين" تعقد حلقة نقاشية لطلاب سياسة واقتصاد بنى سويف

الأربعاء، 18 مايو 2022 07:39 م
"التموين" تعقد حلقة نقاشية لطلاب سياسة واقتصاد بنى سويف طلاب سياسة واقتصاد مع معاون وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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عقد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمى للوزارة، مقابلة بحثية وحلقة نقاشية موسعة مع مجموعة من طلاب نشاط المشروع المتكامل، لإعداد باحث نموذج المحاكاة المتكامل لجامعة الدول العربية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف، وذلك تحت إشراف الدكتورة الشيماء عبد السلام، عضو هيئة التدريس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف والمشرف الأكاديمى للنشاطين السالف ذكرهما وذلك فى إطار دعم وتشجيع وزارة التموين والتجارة الداخلية للشباب.
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المقابلة تناولت موضوع رئيسى وهو دور وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الحفاظ على توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق بما يحقق الأمن والاستقرار الغذائى للمجتمع المصري.
 
وتم الاستماع إلى كافة أسئلة الطلاب التى تم طرحها حول توضيح حجم الدعم المُقدم من قبل الدولة للمواطنين وتوضيح تعامل الوزارة مع المخابز ومحال بقالة التموين وفروع مشروع جمعيتى وحجم الإنفاق العام من جانب الدولة فى هذا الإطار، وأبرز دور الهيئات والجهات التابعة للوزارة و أهم مشروعات الوزارة الحالية والمستقبلية كذلك السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالوزارة وأهمية توضيحها إعلاميًا للرأى العام.
 
كما تم أيضا إيضاح دور الوزارة فى ضبط أسعار السلع بالأسواق الدور الرقابى والتنموى الذى تلعبه الوزارة فى ضبط الأسعار فى ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية الراهنة، وأثنى الطلاب على المقابلة ومدى استفادتهم منها إذ شهدت نهاية اللقاء تكريم جميع الطلاب المشاركين فى المقابلة وتوزيع الشهادات عليهم.
 
 
 

التموين

اخبار التموين

جامعة بنى سويف

كلية سياسة واقتصاد

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