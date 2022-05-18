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التحفظ علي ساىق التريلا المتسبب في حادث محور 26 يوليو بالجيزة

الأربعاء، 18 مايو 2022 12:07 ص
التحفظ علي ساىق التريلا المتسبب في حادث محور 26 يوليو بالجيزة حادث المحور
كتب عبد الرحمن سيد

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تحفظ رجال المباحث بالجيزة، علي ساىق التريلا المتسبب بحادث أتوبيس، و7 سيارات ملاكي، أعلي المحور بالجيزة، ليتم التحقيق معه، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. 
 
وكشفت المعاينة، أن ساىق النقل تسبب في وقوع الحادث نتيجة للسرعة الزاىدة واصطدمت بأتوييس و7 سيارات بطريق المحور، مما أدي الي انقلاب سيارة منهم وتهشم الحاجز الخرساني للطريق، وتوقف حركة السيارات في الاتجاه القادم من ميدان لبنان اتجاه مدينة السادس من أكتَوبر، وتقوم أوناش المرور برفع حطام الحادث وإعادة تنظيم الحركة المرورية مرة آخرى. 
 
 
وظهرت كثافات مرورية في حادث تصادم تريلا و أتوبيس و7 سيارات ملاكى أعلى المحور في الجيزة وانتقلت سيارات الاسعاف الي المكان تحسبا لسقوط مصابين ونقلهم الي المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وانتقل رجال المرور وبصحبتهم الأوناش لتسيير حركة السيارات.
 
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق المحور بمحافظة الجيزة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

حادث مرورى

محور 26 يوليو

زحام السيارات

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