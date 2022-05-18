البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "دار المعمار جروب" بـ82 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة دار المعمار جروب للاستثمار العقاري، لعدد 409.9 ألف سهم بقيمة 81.98 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة جلوبال انفيست لتداول الأوراق المالية لعدد 75 ألف سهم بقيمة 7 ملايين جنيه، وصفقة على أسهم شركة المصفق المصري للاستشارات وإدارة المشروعات لعدد 500 ألف سهم بقيمة 5 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ إجمالي كمية التداول بسوق الصفقات 1.1 مليون سهم بقيمة 103.4 مليون جنيه لعدد 74 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع معظم المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.824 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 329.6 مليون ورقة مالية بقيمة 643.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.9 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.52%، والعرب على 7.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.01% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 8.7 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، 75.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 11.7 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 85.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 10467 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1840 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12951 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4226 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2783 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3684 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1173 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 45 شركة، ولم تتغير مستويات 86 شركة.