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البنتاجون: سلمنا أوكرانيا رادارات وأكثر من مئتى مسيرة من نوع "سويتشبلايد"

الأربعاء، 18 مايو 2022 08:22 م
البنتاجون: سلمنا أوكرانيا رادارات وأكثر من مئتى مسيرة من نوع "سويتشبلايد" البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن عن إرسال مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قريبا، متابعة: سلمنا أوكرانيا رادارات وأكثر من مئتي مسيرة من نوع "سويتشبلايد"، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربي ةمنذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات الروسية فشلت في قطع خطوط الإمداد للقوات الأوكرانية، موضحة أن روسيا نفذت 200 طلعة جوية وقصفت بالصواريخ خاركيف ودونباس.

ولفتت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن المقاومة الأوكرانية ما زالت قوية وتمنع التقدم الروسي السريع، متابعة: محدودية الأهداف في أوكرانيا دفعت روسيا لتقليل أعداد قواتها.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن أهداف روسيا في أوكرانيا أصبحت محدودة، موضحة أن القوات الروسية تركز تحركاتها على محوري دونيتسك وميكولايف.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن القوات الروسية ما زالت تعاني من سوء تنسيق بين الوحدات المقاتلة، فميا قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، إن القوات الروسية تركز تحركاتها على محور دونيتسك شمالا.


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