اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مايو 2022 09:17 م
أكرم القصاص
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إيطاليا: ندعم انضمام فنلندا والسويد للناتو .. إجراءات موسكو "عدائية "

الأربعاء، 18 مايو 2022 09:00 م
إيطاليا: ندعم انضمام فنلندا والسويد للناتو .. إجراءات موسكو "عدائية " رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي
أ ش أ

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انتقد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، قرار روسيا بطرد 24 دبلوماسيا إيطاليا ووصفه بأنه "عمل عدائي" .. مؤكدا دعم بلاده لمساعي فنلندا والسويد للانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلنطي.


وأكد دراجي - في مؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين اليوم الأربعاء، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية - أن قرار طرد الدبلوماسيين لا يعني قطع القنوات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أن تحقيق السلام لا يمكن حدوثه إلا عبر تلك القنوات الدبلوماسية. 


وقال "إن طلب فنلندا الانضمام إلى الناتو هو رد واضح على العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا والتهديد الذي يشكله على السلام في أوروبا وأمننا الجماعي، وإيطاليا تؤيد عن قناعة قرار فنلندا والسويد (طلب عضوية الناتو)".


وأضاف دراجي "تتعاون فنلندا والسويد بالفعل مع الناتو وتتشاركان القيم التأسيسية له، ويجب الإسراع في إجراءات الانضمام ودعم الدول في فترة الانتقال".
من جانبها، قالت مارين "نريد ضمان أمننا وأمن الاتحاد الأوروبي" من خلال الانضمام إلى الناتو.


وكانت الخارجية الروسية قد استدعت سفير إيطاليا لدى موسكو جورجيو ستاراس وأبلغته بقرار طرد 24 دبلوماسيا إيطاليا ، ردا على قرار مماثل من إيطاليا بطرد 30 دبلوماسيا روسيا "لأسباب تتعلق بالأمن القومي" الشهر الماضي.

 


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