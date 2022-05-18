اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مايو 2022 04:53 م
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إنذارات لأصحاب منازل مقامة على أملاك الدولة بالشرقية لسرعة تقنين أوضاعهم

الأربعاء، 18 مايو 2022 03:21 م
إنذارات لأصحاب منازل مقامة على أملاك الدولة بالشرقية لسرعة تقنين أوضاعهم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أصدرت اللجان المشكلة إلى الوحدة المحلية بالظواهرية بنطاق مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، إنذارات لـ14 من أصحاب المنازل المُقامة على أراضي أملاك الدولة بضرورة سداد قيمة 15% من قيمة التصالح لتحصيل الرسوم المقررة من إجمالي الثمن المحدد لتقنين أوضاعهم القانونية تحت حساب (حق الشعب) للجنة استرداد اراضي أملاك الدولة وفصل التيار الكهربائي عن تلك المنازل وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون.

 

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان بالتنسيق مع إدارتى أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة لحصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، فضلاً عن حصر المنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جديه تقنين أوضاعهم.

 

وقامت اللجان المُشكلة بالتنسيق مع رؤساء المراكز و إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة بالمرور علي المنازل المُقامة على أراضي أملاك الدولة وفصل التيار الكهربائي عن تلك المنازل وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.


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