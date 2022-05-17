3 أعراض غريبة للإصابة بكورونا.. أبرزها تساقط الشعر

كتبت إيناس البنا

منذ أن بدأت جائحة كورونا في أواخر 2019 ، جعلت المخاوف من الإصابة بالفيروس بجعل الأشخاص حذرين، ومع المتغيرات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها بشكل دوري، لا يبدو أن الفيروس التاجي يختفي في أي وقت قريبًا، ولذا أفضل دفاع ضد الفيروس حتى الان وفقا للتقارير العالمية هو أخذ اللقاح أي التطعيم .

في حين أن الصداع والتهاب الحلق والحمى هي بعض الأعراض الشائعة لـ COVID-19 ، فإن البعض الآخر قد يتجاهل أعراض أخرى، لكن ماذا عن العلامات والأعراض الغريبة الأخرى للمرض؟

علامات غامضة لـ19 COVID يجب البحث عنها



أظهر بحث جديد نشر في موقع " health site"، أن أعراض مرض كورونا يمكن أن تتجاوز ما قد تتوقعه من نزلات البرد أو الأنفلونزا العادية، إليك بعض العلامات الغريبة لفيروس كورونا التي يجب أن تبحث عنها:

-الطفح الجلدي:



تم الإبلاغ عن مشاكل الجلد مع فيروس كورونا لدى البالغين والأطفال منذ بداية الوباء، فقد وجدت دراسة بريطانية نُشرت في عام 2021 أن واحدًا من كل خمسة مرضى مصابين بـ COVID19 يعاني من مشاكل متعلقة بالجلد.

ويمكن أن يؤدي الفيروس إلى طفح جلدي بقعي واسع النطاق أو قد يعاني من مناطق مرتفعة من الجلد المصابة بالحكة، وقد يعاني الأشخاص أيضًا من آفات جلدية حمراء أو منتفخة أو متقرحة على أصابع القدم ، والمعروفة باسم أصابع كورونا، ويُعتقد أن معظم الآفات الجلدية تتلاشى بعد أيام قليلة ، ولكن قد يكون هناك علاج مطلوب في بعض الحالات.

-تساقط شعر



هل تعرضت لتساقط الشعر مؤخرا؟ فيمكن أن يكون بسبب فيروس كورونا، في حين أن هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تساقط الشعر، ولكن الإصابة بكورونا تعد من الأعراض فقد يعاني الأشخاص الذين عانوا من عدوى كورونا الحادة من تساقط الشعر بعد شهر أو أكثر.

وتشير الدراسات إلى أن 50٪ من الأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID قد يعانون من تساقط الشعر بعد الشفاء.

-طنين الأذن



اكتشف الباحثين أن فيروس كورونا يمكن أن يضر بخلايا الأذن الداخلية ، مما يؤدي إلى فقدان السمع أو طنين الأذن (شعور بطنين في الأذن) لدى بعض الأشخاص، وقد تم الإبلاغ عن أن طنين الأذن ليس شائعًا بين الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ، ومع ذلك ، يجب على أولئك الذين لديهم التماس العناية الفورية.