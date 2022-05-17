نائب بالبرلمان الأوكرانى: سأتقدم بطلب للجنة التحقيق الروسية لتحرى قضية مقتل 3 نشطاء

كتب أحمد عرفة

أعلن نائب البرلمان الأوكراني إيليا كيفا أنه سيتقدم بطلب إلى لجنة التحقيق الروسية لتحرى قضية مقتل ثلاثة نشطاء من الحركة المناهضة للفاشية في أوكرانيا "وطنيون من أجل الحياة"، وفقا لروسيا اليوم.

وفى وقت سابق أكد وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أهمية توسيع التعاون الدولى من أجل إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية والتى وصفتها بـ"الهمجية".

وقالت يلين ـفي كلمة أوردتها قناة (الحرة) الإخبارية أمام منتدى بروكسل اليوم الثلاثاء- إنه من الضروري توسيع التعاون الدولي عبر الأطلسي لمواجهة كافة التحديات المشتركة التي تواجه الدول الأوروبية.

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى موقف واشنطن الصارم تجاه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكدة استمرار واشنطن في التعاون من أجل تعزيز الدعم لأوكرانيا في ظل هذه الظروف الراهنة في كييف.