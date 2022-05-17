اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مايو 2022 03:57 م
أكرم القصاص
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موسكو تطرد دبلوماسيين فنلنديين ردًا على طرد موظفين روس فى هلسنكى

الثلاثاء، 17 مايو 2022 03:14 م
موسكو تطرد دبلوماسيين فنلنديين ردًا على طرد موظفين روس فى هلسنكى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، طرد دبلوماسيين فنلنديين، ردًا بالمثل على طرد موظفين من السفارة الروسية في هلسنكي.

وذكرت الوزارة وفقا لقناة روسيا اليوم، أنه تم استدعاء السفير الفنلندي لدى موسكو وتسليمه مذكرة احتجاج على طرد موظفين روس من السفارة الروسية لدى هلسنكي.


من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء الياباني، على مشروع ميزانية إضافية بقيمة 2.7 تريليون ين (21 مليار دولار) للسنة المالية 2022 لتخفيف أزمة ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية وغيرها من الأسعار الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.


وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه بمجرد موافقة البرلمان على مشروع الميزانية، سيتم استخدام الميزانية التكميلية للسنة التي بدأت أبريل الماضي، لتمويل حزمة الإغاثة الطارئة البالغة 6.2 تريليون ين.


ومن المقرر إنفاق حوالي 1.5 تريليون ين من الميزانية الإضافية لتجديد الأموال الاحتياطية التي تستخدمها الحكومة اليابانية لتنفيذ بعض الإجراءات في حزمة الإغاثة، مثل الإعانات المقدمة لتجار النفط بالجملة لخفض أسعار التجزئة للبنزين والمنح النقدية بقيمة 50 ألف ين لكل طفل للأسر ذات الدخل المنخفض.


وقالت الحكومة اليابانية إنها بحاجة إلى السحب من الأموال الاحتياطية، للاستجابة للزيادات الحادة في الأسعار بسرعة.
يشار إلى أن أسعار الوقود ارتفعت مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة فيروس كورونا، لكن الوتيرة تسارعت بسبب مخاوف الإمداد بعد التدخل الروسي في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي.


وفي السياق نفسه، أفاد مصدر بالائتلاف الحاكم الياباني بأن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف (كوميتو) يهدفان إلى بدء مناقشة بالبرلمان بشأن مشروع الميزانية الإضافية في 25 مايو الجاري لإقراره بنهاية الشهر نفسه، مع العلم بأن جلسة البرلمان الياباني العادية الحالية تنتهي يوم 15 يونيو المقبل.

 


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