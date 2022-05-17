موسكو: الدرع النووى الروسى يهدئ من يحاول دفعنا إلى حرب عالمية ثالثة

كتب أحمد عرفة

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن الدرع النووي الروسي يساعد في ضمان استقلال البلاد منذ سنوات عديدة ويهدئ أولئك الذين يحاولون دفعها إلى حرب عالمية ثالثة، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن الميزة التاريخية لأولئك الذين عملوا هنا بشكل خاص هي أنه تم إنشاء درع نووي موثوق لروسيا وحلفائنا، وضمن هذا الدرع استقلالنا لسنوات كثيرة، ويساعد أيضا على تهدئة أولئك الذين يحاولون دفع بلدنا نحو حرب عالمية ثالثة أو مشكلة أخرى.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن الشيء الرئيسي هو أنه لا ينبغي على خصومنا أن ينسوا هذا الأمر، وبالطبع، فإن روسيا تتبع الاتفاقات التي تم التوصل إليها على المستوى الدولي والمنصوص عليها في الاتفاقيات الرئيسية والوثائق الرئيسية، مشيرا إلى أن موقف موسكو من هذه القضية لم يتغير، فهي تدعو إلى استخدام الطاقة النووية وغيرها من التقنيات والحلول الحديثة للأغراض السلمية والبناءة.

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي،: نحن نعيش في عالم من الابتكارات، ومهمتنا هي تحقيق تقدم مستقر وواثق في تنمية الدولة وإيجاد حلول متطورة في أهم الصناعات.