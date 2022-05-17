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مسؤول أمريكى: واشنطن تبحث جميع الخيارات لزيادة الضغط على بوتين

الثلاثاء، 17 مايو 2022 08:19 م
مسؤول أمريكى: واشنطن تبحث جميع الخيارات لزيادة الضغط على بوتين بوتين
كتب أحمد عرفة

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قال مسؤول أمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث جميع الخيارات لزيادة الضغط على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة ولا نعلم قدرتها على تعويضها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيؤدي إلى تغير جيوسياسي في منطقة بحر البلطيق، موضحا أنه يمكن للسويد وفنلندا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في سعيهما لعضوية الناتو.

وتابع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى،: عملنا على تأمين المصادر الدولية لدعم التحقيق بجرائم حرب في أوكرانيا.

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا وعمليات التحقيق بجرائم الحرب، موضحا أن المهمة الأوروبية للتدريب العسكري في مالي معلقة ولم تلغ.

 


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