ماكرون يتعهد لزيلينسكي باستمرار وزيادة شحنات الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا

وكالات

أعلن قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون وعد نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي، بأن شحنات الأسلحة الفرنسية إلى كييف مستمرة وستزداد كثافة.

وقال ماكرون إن دول الاتحاد الأوروبي ستنظر في طلب أوكرانيا الانضمام إلى الكتلة في قمة يونيو المقبلة.

وبحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق اليوم، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإعداد لحزمة عقوبات سادسة ضد روسيا. وقال زيلينسكي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أنهيت محادثة هاتفية طويلة وذات مغزى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأضاف: "تحدثنا عن مسار الأعمال القتالية وعملية إنقاذ الجيش من آزوفستال ورؤية مستقبل عملية التفاوض. أُثيرت مسألة إمدادات الوقود لأوكرانيا".

وأضاف: "ناقشنا أيضا الدعم الدفاعي من فرنسا، وإعداد الحزمة السادسة من عقوبات (الاتحاد الأوروبي ضد روسيا)، والسبل الممكنة لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية. عقدنا مناقشة موضوعية لطلبنا الحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي".

وقال زيلينسكي إنه عقد محادثة موضوعية حول حصول أوكرانيا على صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.