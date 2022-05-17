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كندا تدرس حظر دخول بوتين وألف من معاونيه إلى أراضيها

الثلاثاء، 17 مايو 2022 11:56 م
كندا تدرس حظر دخول بوتين وألف من معاونيه إلى أراضيها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أنس حبيب

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أصدر مجلس الشيوخ الكندى ، اليوم ، الثلاثاء مشروع قانون يستهدف حظر دخول الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وألف فرد من حكومته من دخول الأراضى الكندية كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو، وفقا لما نشرته وسائل إعلامية مختلفة.

وقال وزير السلامة العامة الكندى "ماركو مينديسينو" فى تصريحات صحفية أن حظر الرئيس الروسى ومسؤوليه بموسكو يعتبر أحد الأساليب التى نلقى بها مسؤولية جرائم الغزو الأوكرانى على روسيا.

وكانت كندا قد فرضت مجموعة من العقوبات مع حلفائها فى الغرب ضد روسيا منذ شن الأخيرة هجوم عسكرى ضد جارتها أوكرانيا فى فبراير الماضى.

 


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