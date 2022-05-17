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روسيا: استسلام عناصر "آزوف" بمصنع "آزوفستال" فى ماريوبول دون شروط

الثلاثاء، 17 مايو 2022 08:37 م
روسيا: استسلام عناصر "آزوف" بمصنع "آزوفستال" فى ماريوبول دون شروط الحرب الروسية الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميترى بوليانسكى، أن عناصر فوج "آزوف" الأوكرانى المحاصرين في مصنع آزوفستال" بمدينة ماريوبول "استسلموا بدون شروط"، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضاف نائب المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة،: لم أعرف أن باللغة الانجليزية هناك مثل هذا العدد الكبير من الوسائل لنقل نبأ بسيط، مفاده أن نازيي "آزوف" استسلموا بدون شروط.

 

وفى وقت سابق، قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة ولا نعلم قدرتها على تعويضها، مضيفًا أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيؤدى إلى تغير جيوسياسي في منطقة بحر البلطيق، موضحا أنه يمكن للسويد وفنلندا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في سعيهما لعضوية الناتو.


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