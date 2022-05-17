رئيس "الأمة" الكويتى يدعو للتوصل لتسوية عادلة للصراع فى الشرق الأوسط

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أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أهمية تحريك الجهود الدولية من أجل التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للصراع في الشرق الأوسط تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانس؛ وذلك بمناسبة زيارته للكويت.



كما استقبل الغانم وزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في المملكة المتحدة أماندا ميلينج وذلك بمناسبة زيارتها للكويت، بحضور سفيرة بريطانيا لدى الكويت بليندا لويس.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة وما تشهده من تطور ونماء في شتى المجالات وسبل الدفع بها نحو آفاق أرحب وأوسع.



كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية.