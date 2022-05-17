اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيسة المفوضية الأوروبية تهنئ فيكتور أوربان على إعادة انتخابه رئيسا لوزراء المجر

الثلاثاء، 17 مايو 2022 12:00 ص
رئيسة المفوضية الأوروبية تهنئ فيكتور أوربان على إعادة انتخابه رئيسا لوزراء المجر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
أ ش أ

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هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، على إعادة انتخابه.

وكتبت رئيسة المفوضية - في تغريدة عبر حسابها على تويتر "عزيزي رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أهنئك على إعادة انتخابك اليوم.. ان الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات غير مسبوقة وإنني أتطلع إلى العمل معًا لضمان قدرتنا على التصدي بشكل جماعي بنجاح".

جدير بالذكر أن حزب فيدسز بزعامة أوربان، مع حليفه حزب الديمقراطيين المسيحيين، فاز بأغلبية الثلثين للمرة الرابعة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 3 أبريل الماضي.


المفوضية الأوروبية

أورسولا فون دير لاين

فيكتور أوربان

الاتحاد الأوروبي


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