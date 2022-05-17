اليوم السابع
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أكرم القصاص
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دبلوماسي روسى: موقف كييف "غير البناء" يعيق عقد لقاء بين وزيرى الخارجية

الثلاثاء، 17 مايو 2022 10:00 م
دبلوماسي روسى: موقف كييف "غير البناء" يعيق عقد لقاء بين وزيرى الخارجية وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف
أ ش أ

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أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، اليوم الثلاثاء، أن موقف كييف "غير البناء" من المفاوضات لا يسهل تنظيم لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا.


وقال رودنكو، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "إننا لم نرفض قط الاتصالات مع الجانب الأوكراني. وهذا ما أكدته الاجتماعات التي عُقدت في بيلاروسيا وتركيا، وكذلك المحادثات التي جرت في شكل مؤتمرات الفيديو". 


كما أشار إلى أنه من أجل الحصول على نتائج هادفة من هذه المفاوضات، فهناك حاجة إلى أن تتبنى كييف موقفًا بناء خلال المحادثات، "لكن هذا الموقف غير مُلاحظ حاليًا"، بحسب قوله.


وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، إذ فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي.


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