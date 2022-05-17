اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تستولي على سفارة أفغانستان بواشنطن وقنصليتيها في نيويورك وبيفرلي هيلز

الثلاثاء، 17 مايو 2022 11:00 م
الولايات المتحدة تستولي على سفارة أفغانستان بواشنطن وقنصليتيها في نيويورك وبيفرلي هيلز بايدين يتباع الوضع في أفغانستان- أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة استولت على سفارة أفغانستان في واشنطن وقنصليتيها في نيويورك وبيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا.

وقالت وزارة الخارجية إنها تتحمل "المسؤولية وحدها" عن أمن وصيانة البعثات الدبلوماسية اعتبارا من يوم الإثنين، وستمنع أي شخص من دخولها دون إذن منها حتى إشعار آخر.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن قررت الوزارة، أن السفارة والقنصليتين الأفغانية "توقفت رسميا عن ممارسة الأنشطة الدبلوماسية والقنصلية في الولايات المتحدة ظهر يوم 16 مايو".

وقالت الوزارة: "حتى إشعار آخر، تولى مكتب البعثات الأجنبية التابع لوزارة الخارجية المسؤولية الكاملة عن ضمان حماية ممتلكات البعثات المشار إليها، والحفاظ عليها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، جميع الممتلكات العقارية والمادية والمفروشات والمحفوظات والأصول المالية".

يذكر أن الولايات المتحدة لا تعترف بحكومة "طالبان" الجديدة في أفغانستان، التي تولت السلطة العام الماضي بعد انسحاب القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها، وليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع كابل.


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