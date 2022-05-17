العمل الدولية يحذر: 160 مليون طفل فى العالم مهددين بعمالة الأطفال

كتبت : هند المغربي

حذر تقرير لمنظمة العمل الدولية أن 160 مليون طفل - أى ما يقرب من واحد من كل عشرة أطفال فى جميع أنحاء العالم - لا يزالون معرضين لعمالة الأطفال، لافتا إلى أن الأرقام آخذة فى الارتفاع. وأن جائحة كورونا تهدد بارتفاع عمالة الأطفال بشكل خاص فى الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة.

جاء ذلك على خلفية انعقاد المؤتمر العالمي للقضاء على عمالة الأطفال للمرة الأولى فى أفريقيا وهى المنطقة ذات الأعداد الأعلى فى عمالة الأطفال والتى تشهد أبطأ تقدم فى التخلص من هذه الظاهرة.

ووفق العمل الدولية تتم معظم هذه عمالة في القارة حوالى 70 فى المائة - في مجال الزراعة، وغالباً فى الأماكن التي يعمل فيها الأطفال جنباً إلى جنب مع أسرهم. حيث افتتح المؤتمر العالمي الخامس للقضاء على عمالة الأطفال في ديربان بجنوب أفريقيا بدعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يتعرضون لهذا الانتهاك لحقوقهم.

ومن جانبه، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جاى رايدر: " لابد من معالجة الأسباب الجذرية لعاملة الاطفال مثل الفقر الأسرى، ويجب أن يكون هدفنا عدم تضرر أى طفل فى أى مكان، لا يمكننا أن نرتاح حتى يحدث ذلك".